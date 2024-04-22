Еланскова (Гладкова) Матрона Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1884 ст.
Год рождения вычислен по записи о браке. Место рождения предположительное.
Бракосочетание
10.01.1903 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Он: первым, 19 лет Она: первым, 18 лет Свидетели по жениху: Сысоев Иван Федорович ст. Романовская Рожков Василий Иванович ст. Кумшацкая Свидетели по нев... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1903 ст.
Сын: Елансков Николай Евстафьевич
Отец ребёнка: Елансков Евстафий Иосифович
Рождение ребёнка
04.03.1915 ст.
Сын: Елансков Николай Евстафьевич
Отец ребёнка: Елансков Евстафий Иосифович
Смерть
Неизвестно