Еланскова (Гладкова) Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еланскова (Гладкова) Матрона Петровна

Место рождения

Лагутники, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Вычислено 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лагутники, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения вычислен по записи о браке. Место рождения предположительное.
Бракосочетание
10.01.1903 ст.

Муж: Елансков Евстафий Иосифович

Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Он: первым, 19 лет Она: первым, 18 лет Свидетели по жениху: Сысоев Иван Федорович ст. Романовская Рожков Василий Иванович ст. Кумшацкая Свидетели по нев... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1903 ст.

Сын: Елансков Николай Евстафьевич

Отец ребёнка: Елансков Евстафий Иосифович

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
04.03.1915 ст.

Сын: Елансков Николай Евстафьевич

Отец ребёнка: Елансков Евстафий Иосифович

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Смерть
Неизвестно
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