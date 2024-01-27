Макаренко (Лагода) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Лагода Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1921
Сын: Макаренко Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович
с. Павлодольское Ачикулакского района
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Денисенко Вера Васильевна
Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.03.1925
Дочь: Зеленская Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
1928
Сын: Макаренко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.03.1931
Сын: Макаренко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
1938
Сын: Макаренко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Смерть
1986
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
х. Графский