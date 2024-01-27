Макаренко (Лагода) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаренко (Лагода) Мария Ивановна

Макаренко (Лагода) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Лагода Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Макаренко Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович

с. Павлодольское Ачикулакского района
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Денисенко Вера Васильевна

Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.03.1925

Дочь: Зеленская Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Макаренко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.03.1931

Сын: Макаренко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
1938

Сын: Макаренко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Макаренко Василий Иванович

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Смерть
1986
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
х. Графский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close