Макаренко Владимир Васильевич
Место рожденияс.Курская, х. Графский Ставропольский край
Дата рождения1928
Дата смерти23.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
Около 1962
Смерть
23.10.1996
г. Моздок
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Моздок