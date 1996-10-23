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Макаренко Владимир Васильевич

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Место рождения

с.Курская, х. Графский Ставропольский край

Дата рождения

1928

Дата смерти

23.10.1996

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Макаренко Василий Иванович

Мать: Макаренко Мария Ивановна

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаренко Елена

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаренко Елена

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаренко Елена

Смерть
23.10.1996
г. Моздок
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Моздок
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