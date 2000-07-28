Макаренко Александр Васильевич
Место рожденияс.Курская, х. Графский Ставропольский край
Дата рождения04.03.1931
Дата смерти28.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1931
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.07.2000
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
х. Графский