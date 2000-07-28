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Макаренко Александр Васильевич

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Место рождения

с.Курская, х. Графский Ставропольский край

Дата рождения

04.03.1931

Дата смерти

28.07.2000

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1931

Отец: Макаренко Василий Иванович

Мать: Макаренко Мария Ивановна

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.2000
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
х. Графский
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