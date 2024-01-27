Денисенко (Макаренко) Вера Васильевна
Место рожденияс.Курская, х. Графский Ставропольский край
Дата рождения1923
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисенко Николай Леонтьевич
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисенко Николай Леонтьевич
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1953
Сын: Денисенко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Денисенко Николай Леонтьевич
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Похороны
Неизвестно
г. Моздок