Денисенко (Макаренко) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Макаренко) Вера Васильевна

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Место рождения

с.Курская, х. Графский Ставропольский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Макаренко Василий Иванович

Мать: Макаренко Мария Ивановна

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисенко Николай Леонтьевич

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисенко Николай Леонтьевич

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1953

Сын: Денисенко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Денисенко Николай Леонтьевич

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисенко Николай Леонтьевич

Смерть
2004
Похороны
Неизвестно
г. Моздок
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