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Денисенко Николай Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1914

Дата смерти

13.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисенко Вера Васильевна

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисенко Вера Васильевна

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1953

Сын: Денисенко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Денисенко Вера Васильевна

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко Вера Васильевна

Смерть
13.03.2003
г. Моздок
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Моздок
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