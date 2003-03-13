Денисенко Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1914
Дата смерти13.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисенко Вера Васильевна
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисенко Вера Васильевна
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1953
Сын: Денисенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Денисенко Вера Васильевна
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.2003
г. Моздок
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Моздок