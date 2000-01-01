Семакин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1803 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семакин Аверкий

Мать: Семакина Наталья

Рождение ребёнка
08.08.1803

Сын: Семакин Максим

Мать ребёнка: Семакина Елена

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Яков

Мать ребёнка: Семакина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семакина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Леонтий

Мать ребёнка: Семакина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семакина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семакина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Петр

Мать ребёнка: Семакина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семакина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакина Елена

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