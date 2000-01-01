Семакин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семакин Аверкий
Мать: Семакина Наталья
Рождение ребёнка
08.08.1803
Сын: Семакин Максим
Мать ребёнка: Семакина Елена
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Яков
Мать ребёнка: Семакина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Леонтий
Мать ребёнка: Семакина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Петр
Мать ребёнка: Семакина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакина Елена