Семакина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.11.1804
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1787
Сын: Семакин Феоктист
Отец ребёнка: Семакин Аверкий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Петр
Отец ребёнка: Семакин Аверкий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Ефрем
Отец ребёнка: Семакин Аверкий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Илья
Отец ребёнка: Семакин Аверкий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосия
Отец ребёнка: Семакин Аверкий
Смерть
15.11.1804
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость