Семакина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.11.1804

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1787 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1787

Сын: Семакин Феоктист

Отец ребёнка: Семакин Аверкий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Аверкий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Аверкий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Петр

Отец ребёнка: Семакин Аверкий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Ефрем

Отец ребёнка: Семакин Аверкий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Илья

Отец ребёнка: Семакин Аверкий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосия

Отец ребёнка: Семакин Аверкий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Аверкий

Смерть
15.11.1804
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
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