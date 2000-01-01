Семакина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1803
Сын: Семакин Максим
Отец ребёнка: Семакин Петр
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Яков
Отец ребёнка: Семакин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Леонтий
Отец ребёнка: Семакин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Петр
Отец ребёнка: Семакин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Петр