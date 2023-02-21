Семакин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семакин Петр
Мать: Семакина Елена
Рождение ребёнка
25.04.1806
Сын: Семакин Афанасий
Мать ребёнка: Семакина Евдокия
Рождение ребёнка
05.04.1808
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Семакина Евдокия
Рождение ребёнка
11.10.1812
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Семакина Евдокия
д. Укан, Удмуртия
Бракосочетание
14.02.1829
Жена: Семакина Ульяна
Рождение ребёнка
04.01.1830
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Семакина Евдокия
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Еремей
Мать ребёнка: Семакина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакина Евдокия