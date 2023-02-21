Семакин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семакин Петр

Мать: Семакина Елена

Рождение ребёнка
25.04.1806

Сын: Семакин Афанасий

Мать ребёнка: Семакина Евдокия

Рождение ребёнка
05.04.1808

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Семакина Евдокия

Рождение ребёнка
11.10.1812

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Семакина Евдокия

д. Укан, Удмуртия
Бракосочетание
14.02.1829

Жена: Семакина Ульяна

Рождение ребёнка
04.01.1830

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Семакина Евдокия

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Еремей

Мать ребёнка: Семакина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакина Евдокия

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