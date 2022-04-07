Иван Иванов
мужской, родился Вычислено 1750
умер Около 1827, Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
МатьАгафья ПетроваВычислено 1723 г.р.
ОтецИван ИвановВычислено 1718 г.р.
Супруги
Марья СеменоваВычислено 1751 г.р.
Дети
Дарья ИвановаВычислено 1789 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750
Отец: Иван Иванов
Мать: Агафья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1764
Жена: Марья Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Марья Семенова
Смерть
Около 1827
Родился либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в с. Устье того же уезда.