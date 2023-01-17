Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1750
Дата смертиОколо 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1750
Отец: Иван Иванов
Мать: Агафья Петрова
Родился либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в с. Устье того же уезда.
Бракосочетание
1764
Жена: Марья Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Марья Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1827