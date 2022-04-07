Иван Иванов Вычислено 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Иванов

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Вычислено 1750

умер Около 1827, Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Мать
Агафья ПетроваВычислено 1723 г.р.
Отец
Иван ИвановВычислено 1718 г.р.
Супруги
Марья СеменоваВычислено 1751 г.р.
Дети
Дарья ИвановаВычислено 1789 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750

Отец: Иван Иванов

Мать: Агафья Петрова

Родился либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в с. Устье того же уезда.

Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
1764

Жена: Марья Семенова

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Марья Семенова

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Около 1827
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

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