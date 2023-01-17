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Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1750

Дата смерти

Около 1827

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1718 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Жена

Вычислено 1751 г.р.

Дети

Вычислено 1789 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750

Отец: Иван Иванов

Мать: Агафья Петрова

Родился либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в с. Устье того же уезда.
Бракосочетание
1764

Жена: Марья Семенова

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Марья Семенова

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1827
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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