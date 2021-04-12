Иван Иванов
мужской, родился Вычислено 1718
умер Около 1764, Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Супруги
Агафья ПетроваВычислено 1723 г.р.
Дети
Иван ИвановВычислено 1750 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Смерть
Около 1764
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область