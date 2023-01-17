Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1718
Дата смертиОколо 1764
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Родился либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в с. Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Петрова
Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.
Место жительства
Неизвестно
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Смерть
Около 1764