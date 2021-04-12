Иван Иванов Вычислено 1718 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Иванов

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Вычислено 1718

умер Около 1764, Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Супруги
Агафья ПетроваВычислено 1723 г.р.
Дети
Иван ИвановВычислено 1750 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Петрова

Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.

Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.

Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Родился либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в с. Устье того же уезда.

Смерть
Около 1764
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

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