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Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1718

Дата смерти

Около 1764

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1750 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Родился либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в с. Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Петрова

Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Смерть
Около 1764
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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