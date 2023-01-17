Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1723

Дата смерти

Около 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1718 г.р.

Дети

Вычислено 1750 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Родился либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в с. Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.
Смерть
Около 1764
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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