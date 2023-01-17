Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1723
Дата смертиОколо 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Родился либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в с. Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.
Смерть
Около 1764
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область