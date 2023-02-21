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Марья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1732 г.р.

Мать

Вычислено 1733 г.р.

Муж

Вычислено 1750 г.р.

Дети

Вычислено 1789 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751

Отец: Семен Кириллов

Мать: Наталья Евдокимова

Родилась либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в д.Устье того же уезда.
Бракосочетание
1764

Муж: Иван Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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