Марья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1751
Отец: Семен Кириллов
Мать: Наталья Евдокимова
Родилась либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в д.Устье того же уезда.
Бракосочетание
1764
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно