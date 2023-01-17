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Семен Кириллов

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Место рождения

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1701 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732

Отец: Кирила Нестеров

Мать: не указана

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Дочь: Марья Семенова

Мать ребёнка: Наталья Евдокимова

Родилась либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в д.Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Евдокимова

Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Смерть
После 1795
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