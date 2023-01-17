Семен Кириллов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1732
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732
Отец: Кирила Нестеров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Дочь: Марья Семенова
Мать ребёнка: Наталья Евдокимова
Родилась либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в д.Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Смерть
После 1795