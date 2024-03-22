Наталья Евдокимова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1733
Дата смерти17.12.1783 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Дочь: Марья Семенова
Отец ребёнка: Семен Кириллов
Родилась либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в д.Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Кириллов
Смерть
17.12.1783 ст.
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Умерла от родимца