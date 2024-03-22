Наталья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Евдокимова

Место рождения

Пущино, Пущино, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1733

Дата смерти

17.12.1783 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1732 г.р.

Дети

Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Пущино, Пущино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Дочь: Марья Семенова

Отец ребёнка: Семен Кириллов

Родилась либо в с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии, либо в д.Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Кириллов

Смерть
17.12.1783 ст.
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Умерла от родимца
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