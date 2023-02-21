Кирила Нестеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирила Нестеров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1701

Дата смерти

Около 1771

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1732 г.р.
Около 1736 г.р.

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МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1732

Сын: Семен Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Кирьян Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Смерть
Около 1771
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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