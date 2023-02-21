Кирила Нестеров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1701
Дата смертиОколо 1771
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1732
Сын: Семен Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Кирьян Кириллов
Место жительства
Неизвестно
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Смерть
Около 1771