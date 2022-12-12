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Кирьян Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1701 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Кирила Нестеров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Прасковья Кирьянова

Мать ребёнка: Анна Клементьева

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Клементьева

Смерть
После 1795
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