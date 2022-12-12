Кирьян Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Кирила Нестеров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Прасковья Кирьянова
Мать ребёнка: Анна Клементьева
Место жительства
Неизвестно
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Клементьева
Смерть
После 1795