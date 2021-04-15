Прасковья Кирьянова
женский, родилась Около 1764, Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
умерла После 1816
МатьАнна КлементьеваОколо 1740 г.р.
ОтецКирьян КирилловОколо 1736 г.р.
Супруги
Сергей ПрокофьевОколо 1761 г.р.
Дети
Ульяна Сергеева29.12.1782 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Кирьян Кириллов
Мать: Анна Клементьева
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Прокофьев
Рождение ребёнка
29.12.1782 ст.
Дочь: Ульяна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Прокофьев
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1816