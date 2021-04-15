Прасковья Кирьянова Около 1764 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Кирьянова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1764, Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

умерла После 1816

Мать
Анна КлементьеваОколо 1740 г.р.
Отец
Кирьян КирилловОколо 1736 г.р.
Супруги
Сергей ПрокофьевОколо 1761 г.р.
Дети
Ульяна Сергеева29.12.1782 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Кирьян Кириллов

Мать: Анна Клементьева

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Прокофьев

Рождение ребёнка
29.12.1782 ст.

Дочь: Ульяна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Прокофьев

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
После 1816

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