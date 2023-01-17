Выдров Пётр Семёнович
Место рождения
Дата рождения20.06.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1839
Отец: Выдров Семён Иванович
Мать: Выдрова Марфа Федоровна
Бракосочетание
02.11.1858
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
20.11.1860
Сын: Выдров Пётр Петрович
Мать ребёнка: Выдрова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.01.1862
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Выдрова Татьяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно