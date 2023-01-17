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Выдров Пётр Семёнович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.06.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1839

Отец: Выдров Семён Иванович

Мать: Выдрова Марфа Федоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1858

Жена: Выдрова Татьяна Алексеевна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
20.11.1860

Сын: Выдров Пётр Петрович

Мать ребёнка: Выдрова Татьяна Алексеевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1862

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Выдрова Татьяна Алексеевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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