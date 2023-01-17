Выдров Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: (выдров) Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Зотова Домна Семеновна
Мать ребёнка: Выдрова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Выдрова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
20.06.1839
Мать ребёнка: Выдрова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
20.07.1844
Мать ребёнка: Выдрова Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно