Выдров Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдров Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: (выдров) Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Зотова Домна Семеновна

Мать ребёнка: Выдрова Марфа Федоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Выдров Леонтий Семёнович

Мать ребёнка: Выдрова Марфа Федоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1839

Сын: Выдров Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Выдрова Марфа Федоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1844

Сын: Выдров Семён Семёнович

Мать ребёнка: Выдрова Марфа Федоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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