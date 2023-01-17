Патрушина (Головина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрушина (Головина) Мария Петровна

Патрушина (Головина) Мария Петровна

avatar

Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.03.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1837 ст.

Отец: Головин Пётр Матвеевич

Мать: Головина Елена Ивановна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Муж: Патрушин Иван Иванович

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1857 ст.

Дочь: Патрушина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Патрушин Иван Иванович

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close