Патрушина (Головина) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения29.03.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1837 ст.
Отец: Головин Пётр Матвеевич
Мать: Головина Елена Ивановна
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1857 ст.
Дочь: Патрушина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Патрушин Иван Иванович
Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно