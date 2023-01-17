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Патрушин Иван Иванович

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Место рождения

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Патрушин Иван Степанович

Мать: не указана

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Жена: Патрушина Мария Петровна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1857 ст.

Дочь: Патрушина Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Патрушина Мария Петровна

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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