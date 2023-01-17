Патрушин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Патрушин Иван Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Жена: Патрушина Мария Петровна
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1857 ст.
Дочь: Патрушина Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Патрушина Мария Петровна
Смерть
Неизвестно