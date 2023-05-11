Огнева (Головина) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Головин Пётр Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1875 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1875 ст.
Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
14.02.1877 ст.
Дочь: Огнева Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
26.08.1878 ст.
Сын: Огнев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
01.11.1879 ст.
Сын: Огнев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Огнева Павла Андреевна
Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Огнева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Огнев Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович
Смерть
Неизвестно