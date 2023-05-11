Огнева (Головина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Головина) Анастасия Петровна

Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Головин Пётр Матвеевич

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1875 ст.

Муж: Огнев Андрей Ефремович

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1875 ст.

Сын: Огнев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1877 ст.

Дочь: Огнева Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1878 ст.

Сын: Огнев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1879 ст.

Сын: Огнев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Огнева Павла Андреевна

Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Огнева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Огнев Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Огнев Андрей Ефремович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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