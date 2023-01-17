Огнев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1878 ст.
Отец: Огнев Андрей Ефремович
Бракосочетание
25.01.1908 ст.
Жена: Огнева Мария Васильевна
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1908 ст.
Дочь: Огнева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Огнева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Огнева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Огнева Манефа Ивановна
Мать ребёнка: Огнева Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно