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Огнев Иван Андреевич

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1878 ст.

Отец: Огнев Андрей Ефремович

Мать: Огнева Анастасия Петровна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1908 ст.

Жена: Огнева Мария Васильевна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1908 ст.

Дочь: Огнева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Огнева Мария Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Огнев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Огнева Мария Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Огнева Манефа Ивановна

Мать ребёнка: Огнева Мария Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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