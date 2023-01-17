Огнева (Городкова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Городкова) Мария Васильевна

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1908 ст.

Муж: Огнев Иван Андреевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1908 ст.

Дочь: Огнева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Огнев Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Огнев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Огнев Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Огнева Манефа Ивановна

Отец ребёнка: Огнев Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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