Огнева (Городкова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1908 ст.
Муж: Огнев Иван Андреевич
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1908 ст.
Дочь: Огнева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Огнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Огнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Огнева Манефа Ивановна
Отец ребёнка: Огнев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно