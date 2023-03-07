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Головин Николай Петрович

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

17.09.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Головин Пётр Матвеевич

Мать: Головина Дарья Степановна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1875 ст.

Жена: Головина Евгения Николаевна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.

Сын: Головин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Головина Евгения Николаевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Головин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Головина Евгения Николаевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1888

Дочь: Головина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Головина Евгения Николаевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.09.1901 ст.
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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