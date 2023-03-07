Головин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти17.09.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Головин Пётр Матвеевич
Бракосочетание
10.02.1875 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.
Мать ребёнка: Головина Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Головина Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
19.03.1888
Дочь: Головина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Головина Евгения Николаевна
Смерть
17.09.1901 ст.
от антонова огня