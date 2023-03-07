Головина Дарья Степановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.06.1842 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.07.1843
Сын: Головин Константин Петрович
Отец ребёнка: Головин Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
02.08.1844 ст.
Дочь: Головина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Головин Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Головин Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
01.03.1857 ст.
Дочь: Головина Дарья Петровна
Отец ребёнка: Головин Пётр Матвеевич
Смерть
Неизвестно