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Головина Дарья Степановна

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Место рождения

Дюкосово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Дюкосово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.06.1842 ст.

Муж: Головин Пётр Матвеевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.07.1843

Сын: Головин Константин Петрович

Отец ребёнка: Головин Пётр Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.08.1844 ст.

Дочь: Головина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Головин Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Головин Николай Петрович

Отец ребёнка: Головин Пётр Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1857 ст.

Дочь: Головина Дарья Петровна

Отец ребёнка: Головин Пётр Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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