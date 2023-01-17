Головина (Журина) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Журин Николай Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.
Отец ребёнка: Головин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Головин Николай Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1888
Дочь: Головина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Головин Николай Петрович
Смерть
Неизвестно