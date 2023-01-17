Головина (Журина) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловина (Журина) Евгения Николаевна

Головина (Журина) Евгения Николаевна

avatar

Место рождения

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Журин Николай Никифорович

Мать: не указана

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1875 ст.

Муж: Головин Николай Петрович

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.

Сын: Головин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Головин Николай Петрович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Головин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Головин Николай Петрович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1888

Дочь: Головина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Головин Николай Петрович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close