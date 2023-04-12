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Саломатин Дмитрий Федорович

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

16.09.1894

Дата смерти

17.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1894

Отец: Саломатин Федор Илларионович

Мать: Саломатина Анастасия Александровна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Саломатин Анатолий

Мать ребёнка: Саломатина Пелагея

Рождение ребёнка
13.05.1930

Сын: Соломатин Николай

Мать ребёнка: Саломатина Пелагея

Рождение ребёнка
15.10.1932

Дочь: Пучкова Валентина

Мать ребёнка: Саломатина Пелагея

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
11.04.1935

Сын: Саломатин Владимир

Мать ребёнка: Саломатина Пелагея

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
09.10.1939

Дочь: Ханова Нина

Мать ребёнка: Саломатина Пелагея

Рождение ребёнка
21.01.1942

Дочь: Цветкова Зинаида

Мать ребёнка: Саломатина Пелагея

Смерть
17.11.1968
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
пос. Хорлово Воскресенкого р-на Московской обл.
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