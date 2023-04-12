Саломатин Дмитрий Федорович
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рождения16.09.1894
Дата смерти17.11.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1894
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Саломатин Анатолий
Мать ребёнка: Саломатина Пелагея
Рождение ребёнка
13.05.1930
Сын: Соломатин Николай
Мать ребёнка: Саломатина Пелагея
Рождение ребёнка
15.10.1932
Дочь: Пучкова Валентина
Мать ребёнка: Саломатина Пелагея
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
11.04.1935
Сын: Саломатин Владимир
Мать ребёнка: Саломатина Пелагея
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
09.10.1939
Дочь: Ханова Нина
Мать ребёнка: Саломатина Пелагея
Рождение ребёнка
21.01.1942
Дочь: Цветкова Зинаида
Мать ребёнка: Саломатина Пелагея
Смерть
17.11.1968
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
пос. Хорлово Воскресенкого р-на Московской обл.