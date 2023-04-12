Саломатин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатин Владимир

Место рождения

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.

Дата рождения

11.04.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1935

Отец: Саломатин Дмитрий Федорович

Мать: Саломатина Пелагея

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
15.07.1959

Сын: Саломатин Юрий

Мать ребёнка: Саломатина Зинаида

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синадская Елена

Мать ребёнка: Саломатина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Зинаида

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