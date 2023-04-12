Саломатин Владимир
Место рожденияпос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Дата рождения11.04.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1935
Отец: Саломатин Дмитрий Федорович
Мать: Саломатина Пелагея
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
15.07.1959
Сын: Саломатин Юрий
Мать ребёнка: Саломатина Зинаида
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синадская Елена
Мать ребёнка: Саломатина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саломатина Зинаида