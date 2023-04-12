Саломатин Юрий
Место рожденияпос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Дата рождения15.07.1959
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1959
Отец: Саломатин Владимир
Мать: Саломатина Зинаида
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
07.05.1984
Сын: Саломатин Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Саломатина Елена
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Саломатина Елена