Саломатин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатин Юрий

Место рождения

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.

Дата рождения

15.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1959

Отец: Саломатин Владимир

Мать: Саломатина Зинаида

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
07.05.1984

Сын: Саломатин Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Саломатина Елена

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Саломатина Елена

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