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Саломатин Владимир Юрьевич

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Место рождения

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.

Дата рождения

07.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1984

Отец: Саломатин Юрий

Мать: Саломатина Елена

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
05.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саломатина Татьяна Николаевна

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
14.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саломатина Татьяна Николаевна

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Татьяна Николаевна

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