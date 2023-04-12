Саломатин Владимир Юрьевич
Место рожденияпос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Дата рождения07.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1984
Отец: Саломатин Юрий
Мать: Саломатина Елена
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
05.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саломатина Татьяна Николаевна
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
14.01.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саломатина Татьяна Николаевна
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно