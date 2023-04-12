Саломатина (Жеребенкина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саломатин Владимир Юрьевич
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
14.01.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саломатин Владимир Юрьевич
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно