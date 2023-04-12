Саломатина (Жеребенкина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина (Жеребенкина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саломатин Владимир Юрьевич

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
14.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саломатин Владимир Юрьевич

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Владимир Юрьевич

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