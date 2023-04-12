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Саломатина Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1902

Дата смерти

25.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1902

Отец: Гавриил

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1925

Сын: Саломатин Анатолий

Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
13.05.1930

Сын: Соломатин Николай

Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
15.10.1932

Дочь: Пучкова Валентина

Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
11.04.1935

Сын: Саломатин Владимир

Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович

пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
09.10.1939

Дочь: Ханова Нина

Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
21.01.1942

Дочь: Цветкова Зинаида

Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович

Смерть
25.02.1983
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
пос. Хорлово Воскресенкого р-на Московской обл.
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