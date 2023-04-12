Саломатина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1902
Дата смерти25.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Саломатин Анатолий
Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
13.05.1930
Сын: Соломатин Николай
Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
15.10.1932
Дочь: Пучкова Валентина
Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
11.04.1935
Сын: Саломатин Владимир
Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
09.10.1939
Дочь: Ханова Нина
Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1942
Дочь: Цветкова Зинаида
Отец ребёнка: Саломатин Дмитрий Федорович
Смерть
25.02.1983
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
пос. Хорлово Воскресенкого р-на Московской обл.