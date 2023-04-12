Саломатин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Саломатин Дмитрий Федорович

Мать: Саломатина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саломатин Александр

Мать ребёнка: Саломатина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саломатин Владимир

Мать ребёнка: Саломатина Анна

Смерть
1985
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
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