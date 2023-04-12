Саломатин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Саломатин Дмитрий Федорович
Мать: Саломатина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саломатин Александр
Мать ребёнка: Саломатина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саломатин Владимир
Мать ребёнка: Саломатина Анна
Смерть
1985
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.