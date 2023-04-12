Саломатина (Алтухова) Анастасия Александровна
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рождения1868
Дата смерти17.06.1909
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Алтухов Александр Митрофанов
Мать: не указана
д. Малая Ильинка
Бракосочетание
08.11.1887
Метрическая книга | 1апреля 1896года: жених деревни Малая Ильинка Крестьянина Илариона Васильева Саламатина сын Петр Иларионов, православного вероисповедания и первым браком, 18 годов и 9 месяцев неве... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1889
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
31.10.1890
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
03.05.1892
Сын: Саломатин Иоанн
Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
20.07.1893
Сын: Саломатин Илья
Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
16.09.1894
Сын: Саломатин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
21.08.1897
Сын: Саломатин Александр
Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
29.04.1899
Сын: Саломатин Николай Федорович
Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
11.04.1902
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович
д. Малая Ильинка
При жизни уменьшила свой возраст на 4 года, т.е. указала, что родилась в 1906г.
Смерть
17.06.1909
д. Малая Ильинка