Саломатина (Алтухова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина (Алтухова) Анастасия Александровна

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

1868

Дата смерти

17.06.1909

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Алтухов Александр Митрофанов

Мать: не указана

д. Малая Ильинка
Бракосочетание
08.11.1887

Муж: Саломатин Федор Илларионович

Метрическая книга | 1апреля 1896года: жених деревни Малая Ильинка Крестьянина Илариона Васильева Саламатина сын Петр Иларионов, православного вероисповедания и первым браком, 18 годов и 9 месяцев неве... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1889

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
31.10.1890

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
03.05.1892

Сын: Саломатин Иоанн

Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
20.07.1893

Сын: Саломатин Илья

Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
16.09.1894

Сын: Саломатин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
21.08.1897

Сын: Саломатин Александр

Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
29.04.1899

Сын: Саломатин Николай Федорович

Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
11.04.1902

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Саломатин Федор Илларионович

д. Малая Ильинка
При жизни уменьшила свой возраст на 4 года, т.е. указала, что родилась в 1906г.
Смерть
17.06.1909
д. Малая Ильинка
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