Банщиков Василий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1963
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1987
Дочь: Руденчик Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Банщикова Вера Петровна
Рождение ребёнка
25.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банщикова Вера Петровна
Братск, город Братск, Иркутская область