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Банщиков Василий Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1963

Отец: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич

Мать: Банщикова Капитолина Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайхутдинова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.1987

Дочь: Руденчик Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Банщикова Вера Петровна

Рождение ребёнка
25.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банщикова Вера Петровна

Братск, город Братск, Иркутская область

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