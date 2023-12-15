Банщиков Иннокентий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банщиков Михаил Иннокентьевич
Мать ребёнка: Банщикова Капитолина Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Банщикова Капитолина Макаровна
Рождение ребёнка
02.03.1963
Сын: Банщиков Василий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Банщикова Капитолина Макаровна
Смерть
Неизвестно