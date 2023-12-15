Банщиков Иннокентий Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанщиков Иннокентий Иннокентьевич

Банщиков Иннокентий Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич

Мать: Банщикова Анисья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банщиков Михаил Иннокентьевич

Мать ребёнка: Банщикова Капитолина Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Банщикова Капитолина Макаровна

Рождение ребёнка
02.03.1963

Сын: Банщиков Василий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Банщикова Капитолина Макаровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.