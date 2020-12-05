Банщикова Капитолина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1933
Дата смерти05.12.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1933
Отец: Банщиков Макар
Мать: Банщикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1963
Сын: Банщиков Василий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банщиков Михаил Иннокентьевич
Отец ребёнка: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич
Смерть
05.12.2020