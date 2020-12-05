Банщикова Капитолина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банщикова Капитолина Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1933

Дата смерти

05.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1933

Отец: Банщиков Макар

Мать: Банщикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1963

Сын: Банщиков Василий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банщиков Михаил Иннокентьевич

Отец ребёнка: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Банщиков Иннокентий Иннокентьевич

Смерть
05.12.2020
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