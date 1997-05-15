Банщикова Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1968
Дата смерти15.05.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1968
Отец: Постников Петр
Мать: Постникова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1987
Дочь: Руденчик Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Банщиков Василий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
25.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Банщиков Василий Иннокентьевич
Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
15.05.1997
Алтарик, Нукутский муниципальный район, Иркутская область