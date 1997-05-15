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Банщикова Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1968

Дата смерти

15.05.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1968

Отец: Постников Петр

Мать: Постникова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1987

Дочь: Руденчик Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Банщиков Василий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
25.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Банщиков Василий Иннокентьевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
15.05.1997
Алтарик, Нукутский муниципальный район, Иркутская область

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