Демидова (Гаврилова) Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Гаврилова) Мария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1916

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Гаврилов Евфимий Стефанов

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1902

Муж: Демидов Петр Семёнович

Козьмодемьянск, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО, 230-11-802 Метрическая книга записей актов гражданского состояния церкви села, Ярославского уезда, Космодамианское за 1897-1918 г.г. л.л. 87об, 88 (л. 102)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Демидов Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Демидов Петр Семёнович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Демидов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Демидов Петр Семёнович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Демидов Николай Петрович

Отец ребёнка: Демидов Петр Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Ноготино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1916
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: утонула
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