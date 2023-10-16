Демидова (Гаврилова) Мария Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1916
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Гаврилов Евфимий Стефанов
Бракосочетание
10.02.1902
Козьмодемьянск, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО, 230-11-802 Метрическая книга записей актов гражданского состояния церкви села, Ярославского уезда, Космодамианское за 1897-1918 г.г. л.л. 87об, 88 (л. 102)
Рождение ребёнка
1904
Сын: Демидов Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Демидов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Демидов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Демидов Петр Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Ноготино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1916
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: утонула