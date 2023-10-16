Демидов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Демидов Петр Семёнович
Мать: Демидова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1949
Причина смерти: саркома