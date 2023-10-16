Демидов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Демидов Петр Семёнович

Мать: Демидова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1949
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: саркома
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