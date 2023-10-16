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Демидов Петр Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

01.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Демидов Семён Стефанов

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Демидова Мария Ефимова

Козьмодемьянск, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО, 230-11-802 Метрическая книга записей актов гражданского состояния церкви села, Ярославского уезда, Космодамианское за 1897-1918 г.г. л.л. 87об, 88 (л. 102)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Демидов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Демидова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Демидов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Демидова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Демидов Николай Петрович

Мать ребёнка: Демидова Мария Ефимова

Бракосочетание
1918

Жена: Демидова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.01.1919

Дочь: Демидова Нина Петровна

Мать ребёнка: Демидова Анастасия Дмитриевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Анастасия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
содержал питейное заведение
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.10.1944
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: заворот кишок
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