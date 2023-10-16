Демидов Петр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти01.10.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Демидов Семён Стефанов
Бракосочетание
10.02.1902
Жена: Демидова Мария Ефимова
Козьмодемьянск, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО, 230-11-802 Метрическая книга записей актов гражданского состояния церкви села, Ярославского уезда, Космодамианское за 1897-1918 г.г. л.л. 87об, 88 (л. 102)
Рождение ребёнка
1904
Сын: Демидов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Демидова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Демидова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Демидова Мария Ефимова
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
18.01.1919
Дочь: Демидова Нина Петровна
Мать ребёнка: Демидова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова Анастасия Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
содержал питейное заведение
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.10.1944
Причина смерти: заворот кишок