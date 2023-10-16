Демидов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Николай Петрович

Демидов Николай Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

После 1975

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Демидов Петр Семёнович

Мать: Демидова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close