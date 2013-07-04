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Цигаль Владимир Ефимович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

04.09.1917

Дата смерти

04.07.2013

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1917

Отец: Tsigal Efim Davidovich

Мать: (Tsigal) Adel Iosifovna

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
скульптор, педагог
Рождение ребёнка
21.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.2013
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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