Цигаль Елизавета Васильевна 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цигаль Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цигаль Владимир Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цигаль Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
21.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цигаль Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цигаль Владимир Ефимович

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