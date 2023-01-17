- Марина Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Марина Епифановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1650 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1650 ст.

Отец: - Епифан -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1672 ст.

Сын: Леденцов Никифор Еремеевич

Отец ребёнка: Леденцов Еремей Владимирович

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1674 ст.

Сын: Леденцов Пётр Еремеевич

Отец ребёнка: Леденцов Еремей Владимирович

Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1676 ст.

Сын: Леденцов Афонасий Еремеевич

Отец ребёнка: Леденцов Еремей Владимирович

Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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