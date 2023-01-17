- Марина Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1650 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1650 ст.
Отец: - Епифан -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1672 ст.
Сын: Леденцов Никифор Еремеевич
Отец ребёнка: Леденцов Еремей Владимирович
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1674 ст.
Отец ребёнка: Леденцов Еремей Владимирович
Рождение ребёнка
Вычислено 1676 ст.
Сын: Леденцов Афонасий Еремеевич
Отец ребёнка: Леденцов Еремей Владимирович
Смерть
Неизвестно