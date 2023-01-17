Леденцов Афонасий Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1676 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1676 ст.
Отец: Леденцов Еремей Владимирович
Мать: - Марина Епифановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.
Сын: Леденцов Лаврентий Афонасьевич
Мать ребёнка: - Евфросинья Сафроновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Дочь: Леденцова Прасковья Афонасьевна
Мать ребёнка: - Евфросинья Сафроновна
Смерть
Неизвестно