- Евфросинья Сафроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1675 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.
Сын: Леденцов Лаврентий Афонасьевич
Отец ребёнка: Леденцов Афонасий Еремеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Дочь: Леденцова Прасковья Афонасьевна
Отец ребёнка: Леденцов Афонасий Еремеевич
Смерть
Неизвестно